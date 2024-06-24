Федотова (Зайцева) Екатерина Онисимовна Анисимовна
Место рождения
Дата рождения20.11.1894 ст.
Дата смерти?.05.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1894 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федотов Василий
Бракосочетание
17.01.1914 ст.
Рождение ребёнка
22.11.1914 ст.
Сын: Федотов (Савельев) Николай Степанович
Отец ребёнка: Савельев Стефан Иоаннов
Рождение ребёнка
1928
Сын: Федотов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Федотов Василий
Починки, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Совместный ребенок Катерины и Василия Федотовых.
Смерть
?.05.1955
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область