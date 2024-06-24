Федотова (Зайцева) Екатерина Онисимовна Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Зайцева) Екатерина Онисимовна Анисимовна

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Место рождения

Рождествено, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

20.11.1894 ст.

Дата смерти

?.05.1955

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1894 ст.

Отец: Зайцев Онисим (Анисим) Иоаннов

Мать: Зайцева Ксения Михайловна

Рождествено, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Василий

Бракосочетание
17.01.1914 ст.

Муж: Савельев Стефан Иоаннов

Рождение ребёнка
22.11.1914 ст.

Сын: Федотов (Савельев) Николай Степанович

Отец ребёнка: Савельев Стефан Иоаннов

Рождествено, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Федотов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Федотов Василий

Починки, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Совместный ребенок Катерины и Василия Федотовых.
Смерть
?.05.1955
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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