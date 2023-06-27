Савельев (Соловьев) Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев (Соловьев) Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1890 г.р.

Дети

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1914

Сын: Федотов Николай Степанович

Мать ребёнка: Федотова Екатерина

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Екатерина

Смерть
Неизвестно