Савельев (Соловьев) Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1914
Сын: Федотов Николай Степанович
Мать ребёнка: Федотова Екатерина
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федотова Екатерина
Смерть
Неизвестно