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Гулинъ Михаилъ

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Место рождения

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область

Дата рождения

1765

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Гулинъ Матвей

Мать: Гулина Ирина Кузьмина

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Гулинъ Андрей

Мать ребёнка: Гулина Настасья Иванова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Гулинъ Егоръ

Мать ребёнка: Гулина Настасья Иванова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Гулина Настасья Иванова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гулина Настасья Иванова

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