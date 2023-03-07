Гулинъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения1765
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Гулинъ Матвей
Мать: Гулина Ирина Кузьмина
Рождение ребёнка
1788
Сын: Гулинъ Андрей
Мать ребёнка: Гулина Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Гулинъ Егоръ
Мать ребёнка: Гулина Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Гулина Настасья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гулина Настасья Иванова