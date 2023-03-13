Гулина Ирина Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулина Ирина Кузьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Гулинъ Евдокимъ

Отец ребёнка: Гулинъ Матвей

Рождение ребёнка
1761

Сын: Гулинъ Дмитрий

Отец ребёнка: Гулинъ Матвей

Рождение ребёнка
1765

Сын: Гулинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Гулинъ Матвей

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Бахарева Аксинья

Отец ребёнка: Гулинъ Матвей

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Гулинъ Петръ

Отец ребёнка: Гулинъ Матвей

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Филатова Татьяна

Отец ребёнка: Гулинъ Матвей

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гулинъ Матвей

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