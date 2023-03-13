Гулина Ирина Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Гулинъ Евдокимъ
Отец ребёнка: Гулинъ Матвей
Рождение ребёнка
1761
Сын: Гулинъ Дмитрий
Отец ребёнка: Гулинъ Матвей
Рождение ребёнка
1765
Сын: Гулинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Гулинъ Матвей
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Бахарева Аксинья
Отец ребёнка: Гулинъ Матвей
Рождение ребёнка
1774
Сын: Гулинъ Петръ
Отец ребёнка: Гулинъ Матвей
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Филатова Татьяна
Отец ребёнка: Гулинъ Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гулинъ Матвей