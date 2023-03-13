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Гулинъ Матвей

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Место рождения

Арзамасский уезд, село Никитино

Дата рождения

1740

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Гулинъ Прокофий

Мать: Гулина Салманида Семенова

Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1760

Сын: Гулинъ Евдокимъ

Мать ребёнка: Гулина Ирина Кузьмина

Рождение ребёнка
1761

Сын: Гулинъ Дмитрий

Мать ребёнка: Гулина Ирина Кузьмина

Рождение ребёнка
1765

Сын: Гулинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Гулина Ирина Кузьмина

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Бахарева Аксинья

Мать ребёнка: Гулина Ирина Кузьмина

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Гулинъ Петръ

Мать ребёнка: Гулина Ирина Кузьмина

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Филатова Татьяна

Мать ребёнка: Гулина Ирина Кузьмина

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гулина Ирина Кузьмина

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