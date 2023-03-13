Гулинъ Матвей
Место рожденияАрзамасский уезд, село Никитино
Дата рождения1740
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Гулинъ Прокофий
Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1760
Сын: Гулинъ Евдокимъ
Мать ребёнка: Гулина Ирина Кузьмина
Рождение ребёнка
1761
Сын: Гулинъ Дмитрий
Мать ребёнка: Гулина Ирина Кузьмина
Рождение ребёнка
1765
Сын: Гулинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Гулина Ирина Кузьмина
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Бахарева Аксинья
Мать ребёнка: Гулина Ирина Кузьмина
Рождение ребёнка
1774
Сын: Гулинъ Петръ
Мать ребёнка: Гулина Ирина Кузьмина
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Филатова Татьяна
Мать ребёнка: Гулина Ирина Кузьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гулина Ирина Кузьмина