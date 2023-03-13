Гулина Настасья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гулинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Гулинъ Андрей
Отец ребёнка: Гулинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1791
Сын: Гулинъ Егоръ
Отец ребёнка: Гулинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Гулина) Марфа
Отец ребёнка: Гулинъ Михаилъ