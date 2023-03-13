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Гулина Настасья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гулинъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1788

Сын: Гулинъ Андрей

Отец ребёнка: Гулинъ Михаилъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Гулинъ Егоръ

Отец ребёнка: Гулинъ Михаилъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Гулина) Марфа

Отец ребёнка: Гулинъ Михаилъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область

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