Козлова Василиса Парфенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Козловъ Абрамъ
Отец ребёнка: Козловъ Антонъ
Рождение ребёнка
1744
Сын: Козловъ Григорий
Отец ребёнка: Козловъ Антонъ
Рождение ребёнка
1752
Сын: Козловъ Федоръ
Отец ребёнка: Козловъ Антонъ
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Зюзина Марфа
Отец ребёнка: Козловъ Антонъ
Рождение ребёнка
1760
Сын: Козловъ Иванъ
Отец ребёнка: Козловъ Антонъ
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козловъ Антонъ