Козлова Василиса Парфенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Василиса Парфенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1719 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Козловъ Абрамъ

Отец ребёнка: Козловъ Антонъ

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1744

Сын: Козловъ Григорий

Отец ребёнка: Козловъ Антонъ

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1752

Сын: Козловъ Федоръ

Отец ребёнка: Козловъ Антонъ

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Зюзина Марфа

Отец ребёнка: Козловъ Антонъ

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1760

Сын: Козловъ Иванъ

Отец ребёнка: Козловъ Антонъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козловъ Антонъ

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