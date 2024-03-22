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Козловъ Антонъ

Место рождения

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1719

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1720 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1740

Сын: Козловъ Абрамъ

Мать ребёнка: Козлова Василиса Парфенова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1744

Сын: Козловъ Григорий

Мать ребёнка: Козлова Василиса Парфенова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1752

Сын: Козловъ Федоръ

Мать ребёнка: Козлова Василиса Парфенова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Зюзина Марфа

Мать ребёнка: Козлова Василиса Парфенова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1760

Сын: Козловъ Иванъ

Мать ребёнка: Козлова Василиса Парфенова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Василиса Парфенова

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