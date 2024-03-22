Козловъ Антонъ
Место рождения
Дата рождения1719
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Рождение ребёнка
1740
Сын: Козловъ Абрамъ
Мать ребёнка: Козлова Василиса Парфенова
Рождение ребёнка
1744
Сын: Козловъ Григорий
Мать ребёнка: Козлова Василиса Парфенова
Рождение ребёнка
1752
Сын: Козловъ Федоръ
Мать ребёнка: Козлова Василиса Парфенова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Зюзина Марфа
Мать ребёнка: Козлова Василиса Парфенова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Козловъ Иванъ
Мать ребёнка: Козлова Василиса Парфенова
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно