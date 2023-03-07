Волковъ Логинъ
Место рождения
Дата рождения1725
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Волкова Авдотья
Мать ребёнка: Волкова Марья Михайлова
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Рябова Прасковья
Мать ребёнка: Волкова Марья Михайлова
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Волкова Марья Михайлова
Рождение ребёнка
1748
Сын: Волковъ Василий
Мать ребёнка: Волкова Марья Михайлова
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Залотова Василиса
Мать ребёнка: Волкова Марья Михайлова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Мокшанцева Анна
Мать ребёнка: Волкова Марья Михайлова
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Волкова Марья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Марья Михайлова