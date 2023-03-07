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Волковъ Логинъ

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Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1725

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Волковъ Василий Васильевъ

Мать: Волкова Прасковья Петрова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Волкова Авдотья

Мать ребёнка: Волкова Марья Михайлова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Рябова Прасковья

Мать ребёнка: Волкова Марья Михайлова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Волкова Марья Михайлова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1748

Сын: Волковъ Василий

Мать ребёнка: Волкова Марья Михайлова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Залотова Василиса

Мать ребёнка: Волкова Марья Михайлова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Мокшанцева Анна

Мать ребёнка: Волкова Марья Михайлова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Волкова Марья Михайлова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Марья Михайлова

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