Волкова Прасковья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1679
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1713
Сын: Волковъ Иванъ
Отец ребёнка: Волковъ Василий Васильевъ
Рождение ребёнка
1723
Сын: Волковъ Якимъ
Отец ребёнка: Волковъ Василий Васильевъ
Рождение ребёнка
1725
Сын: Волковъ Логинъ
Отец ребёнка: Волковъ Василий Васильевъ
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Исаева Марья
Отец ребёнка: Волковъ Василий Васильевъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волковъ Иванъ
Отец ребёнка: Волковъ Василий Васильевъ
Бракосочетание
Неизвестно