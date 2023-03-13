Волкова Прасковья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова Прасковья Петрова

Волкова Прасковья Петрова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1679

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1713

Сын: Волковъ Иванъ

Отец ребёнка: Волковъ Василий Васильевъ

Рождение ребёнка
1723

Сын: Волковъ Якимъ

Отец ребёнка: Волковъ Василий Васильевъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Волковъ Логинъ

Отец ребёнка: Волковъ Василий Васильевъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1728

Дочь: Исаева Марья

Отец ребёнка: Волковъ Василий Васильевъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волковъ Иванъ

Отец ребёнка: Волковъ Василий Васильевъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волковъ Василий Васильевъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close