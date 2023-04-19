Теплова Анна Давыдова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Архив ГААК (г. Барнаул). Р24-7-46. Запись 584. Теплов Андрей 25 Жена Анна 25 Мать Мария 55 Сын Николай 2 Сестра Анастасия 13. Архив Алейского района Алтайского края. Р33-1д-1б. Дело 02/1-21. Похозя... Показать все
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Теплов Андрей Прохоров
Архив ГААК (г. Барнаул). Р24-7-46. Запись 584. Теплов Андрей 25 Жена Анна 25 Мать Мария 55 Сын Николай 2 Сестра Анастасия 13. Архив Алейского района Алтайского края. Р33-1д-1б. Дело 02/1-21. Похозя... Показать все
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Теплов Андрей Прохоров
Архив Алейского района Алтайского края. Р33-1д-1б. Дело 02/1-21. Похозяйственные книги с. Осколково 1928-1930. Теплов Андрей Прохорович 11.08.1899 Анна Давыдовна 1903 Николай Андреевич 1922 Иван Андре... Показать все
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Теплов Андрей Прохоров
Архив Алейского района Алтайского края. Р33-1д-1б. Дело 02/1-21. Похозяйственные книги с. Осколково 1928-1930. Теплов Андрей Прохорович 11.08.1899 Анна Давыдовна 1903 Николай Андреевич 1922 Иван Андре... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно