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Теплова Анна Давыдова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Архив ГААК (г. Барнаул). Р24-7-46. Запись 584. Теплов Андрей 25 Жена Анна 25 Мать Мария 55 Сын Николай 2 Сестра Анастасия 13. Архив Алейского района Алтайского края. Р33-1д-1б. Дело 02/1-21. Похозя... Показать все
Рождение ребёнка
1922

Сын: Теплов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Теплов Андрей Прохоров

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Архив ГААК (г. Барнаул). Р24-7-46. Запись 584. Теплов Андрей 25 Жена Анна 25 Мать Мария 55 Сын Николай 2 Сестра Анастасия 13. Архив Алейского района Алтайского края. Р33-1д-1б. Дело 02/1-21. Похозя... Показать все
Рождение ребёнка
1924

Сын: Теплов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Теплов Андрей Прохоров

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Архив Алейского района Алтайского края. Р33-1д-1б. Дело 02/1-21. Похозяйственные книги с. Осколково 1928-1930. Теплов Андрей Прохорович 11.08.1899 Анна Давыдовна 1903 Николай Андреевич 1922 Иван Андре... Показать все
Рождение ребёнка
1926

Сын: Теплов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Теплов Андрей Прохоров

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Архив Алейского района Алтайского края. Р33-1д-1б. Дело 02/1-21. Похозяйственные книги с. Осколково 1928-1930. Теплов Андрей Прохорович 11.08.1899 Анна Давыдовна 1903 Николай Андреевич 1922 Иван Андре... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теплов Андрей Прохоров

Смерть
Неизвестно
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