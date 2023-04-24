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Теплов Михаил Андреевич

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Теплов Андрей Прохоров

Мать: Теплова Анна Давыдова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Архив Алейского района Алтайского края. Р33-1д-1б. Дело 02/1-21. Похозяйственные книги с. Осколково 1928-1930. Теплов Андрей Прохорович 11.08.1899 Анна Давыдовна 1903 Николай Андреевич 1922 Иван Андре... Показать все
Смерть
Неизвестно
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