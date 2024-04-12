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Теплов Николай Андреевич

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Теплов Андрей Прохоров

Мать: Теплова Анна Давыдова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Архив ГААК (г. Барнаул). Р24-7-46. Запись 584. Теплов Андрей 25 Жена Анна 25 Мать Мария 55 Сын Николай 2 Сестра Анастасия 13. Архив Алейского района Алтайского края. Р33-1д-1б. Дело 02/1-21. Похозя... Показать все
Смерть
Неизвестно
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