Теплов Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Теплов Андрей Прохоров
Мать: Теплова Анна Давыдова
Архив ГААК (г. Барнаул). Р24-7-46. Запись 584. Теплов Андрей 25 Жена Анна 25 Мать Мария 55 Сын Николай 2 Сестра Анастасия 13. Архив Алейского района Алтайского края. Р33-1д-1б. Дело 02/1-21. Похозя... Показать все
Смерть
Неизвестно