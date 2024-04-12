Теплов Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Теплов Андрей Прохоров
Мать: Теплова Анна Давыдова
Архив Алейского района Алтайского края. Р33-1д-1б. Дело 02/1-21. Похозяйственные книги с. Осколково 1928-1930. Теплов Андрей Прохорович 11.08.1899 Анна Давыдовна 1903 Николай Андреевич 1922 Иван Андре... Показать все
Смерть
Неизвестно