Шаранцева Раиса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаранцева Раиса Дмитриевна

Шаранцева Раиса Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1950

Сын: Шаранцев Владислав Андреевич

Отец ребёнка: Шаранцев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаранцева Александра Андреевна

Отец ребёнка: Шаранцев Андрей

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close