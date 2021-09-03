Шаранцева Раиса Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1950
Сын: Шаранцев Владислав Андреевич
Отец ребёнка: Шаранцев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаранцева Александра Андреевна
Отец ребёнка: Шаранцев Андрей
Смерть
Неизвестно