Шаранцев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаранцев Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1950

Сын: Шаранцев Владислав Андреевич

Мать ребёнка: Шаранцева Раиса Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаранцева Александра Андреевна

Мать ребёнка: Шаранцева Раиса Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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