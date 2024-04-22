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Данилкин Михаил Ильич

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Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

19.11.1911

Дата смерти

?.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1911

Отец: Данилкин Илья Павлович

Мать: Данилкина Матрона Петровна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилкина Прасковья Николаевна

Смерть
?.02.1943
Есть запись на сайте Память народа. Указана жена Данилкина Прасковья Николаевна. Московская область, г. Краснозаводск https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie7748993... Показать все
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