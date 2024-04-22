Данилкин Михаил Ильич
Место рождения
Дата рождения19.11.1911
Дата смерти?.02.1943
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1911
Отец: Данилкин Илья Павлович
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1943
Есть запись на сайте Память народа. Указана жена Данилкина Прасковья Николаевна. Московская область, г. Краснозаводск https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie7748993... Показать все