Данилкина Матрона Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилкина Матрона Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1904

Сын: Данилкин Емельян Ильич

Отец ребёнка: Данилкин Илья Павлович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика из церкви. Крестный Огадий Павлович Платонов
Рождение ребёнка
03.?.1909

Дочь: Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Данилкин Илья Павлович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
19.11.1911

Сын: Данилкин Михаил Ильич

Отец ребёнка: Данилкин Илья Павлович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
1914

Сын: Данилкин Тит Ильич

Отец ребёнка: Данилкин Илья Павлович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть запись на сайте память народа. https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie61550289/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26static_hash%3D589ee46e26c82341eeeb55ac03... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилкин Илья Павлович

Смерть
Неизвестно
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