Данилкина Матрона Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1904
Отец ребёнка: Данилкин Илья Павлович
Есть метрика из церкви. Крестный Огадий Павлович Платонов
Рождение ребёнка
03.?.1909
Дочь: Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Данилкин Илья Павлович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
19.11.1911
Отец ребёнка: Данилкин Илья Павлович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
1914
Сын: Данилкин Тит Ильич
Отец ребёнка: Данилкин Илья Павлович
Есть запись на сайте память народа. https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie61550289/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26static_hash%3D589ee46e26c82341eeeb55ac03... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно