Кошара Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошара Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1983

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

1963 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1983

Отец: Кошара Николай

Мать: Кошара Любовь

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