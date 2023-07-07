Кошара (Проценко) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошара (Проценко) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1963

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1963

Отец: Проценко Иван

Мать: Проценко Анастасия

Рождение ребёнка
31.05.1983

Сын: Кошара Роман

Отец ребёнка: Кошара Николай

Рождение ребёнка
22.04.1989

Дочь: Моткова Ирина

Отец ребёнка: Кошара Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Кошара Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошара Николай

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