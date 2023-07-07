Кошара (Проценко) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1963
Отец: Проценко Иван
Мать: Проценко Анастасия
Рождение ребёнка
31.05.1983
Сын: Кошара Роман
Отец ребёнка: Кошара Николай
Рождение ребёнка
22.04.1989
Дочь: Моткова Ирина
Отец ребёнка: Кошара Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Кошара Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кошара Николай