Кошара Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошара Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1960

Отец: Кошара Валентин

Мать: Кошара Раиса

Рождение ребёнка
31.05.1983

Сын: Кошара Роман

Мать ребёнка: Кошара Любовь

Рождение ребёнка
22.04.1989

Дочь: Моткова Ирина

Мать ребёнка: Кошара Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Кошара Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошара Любовь

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