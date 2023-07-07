Кошара Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1960
Отец: Кошара Валентин
Мать: Кошара Раиса
Рождение ребёнка
31.05.1983
Сын: Кошара Роман
Мать ребёнка: Кошара Любовь
Рождение ребёнка
22.04.1989
Дочь: Моткова Ирина
Мать ребёнка: Кошара Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Кошара Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошара Любовь