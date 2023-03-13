Зайцова (Грызлова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцова (Грызлова) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Грызловъ Яковъ

Мать: Грызлова Федосья Якимова

Рождение ребёнка
03.12.1789

Сын: Зайцевъ Абросимъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Артемий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Зайцева Алена

Отец ребёнка: Зайцевъ Артемий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.05.1794

Сын: Зайцевъ Егоръ

Отец ребёнка: Зайцевъ Артемий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Юскова Хуртина Прасковья

Отец ребёнка: Зайцевъ Артемий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1799

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Зайцевъ Артемий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Зайцевъ Артемий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Сын: Зайцовъ Родионъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Артемий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцевъ Артемий

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