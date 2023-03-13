Зайцова (Грызлова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Грызловъ Яковъ
Мать: Грызлова Федосья Якимова
Рождение ребёнка
03.12.1789
Сын: Зайцевъ Абросимъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Артемий
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Зайцева Алена
Отец ребёнка: Зайцевъ Артемий
Рождение ребёнка
16.05.1794
Сын: Зайцевъ Егоръ
Отец ребёнка: Зайцевъ Артемий
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Юскова Хуртина Прасковья
Отец ребёнка: Зайцевъ Артемий
Рождение ребёнка
02.01.1799
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Зайцевъ Артемий
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Зайцевъ Артемий
Рождение ребёнка
1803
Сын: Зайцовъ Родионъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Артемий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцевъ Артемий