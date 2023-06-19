Зайцовъ Родионъ
Место рождения
Дата рождения1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Зайцевъ Артемий
Мать: Зайцова Ирина
Рождение ребёнка
1819
Сын: Зайцовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Зайцева Настасья
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Зайцева Настасья
Рождение ребёнка
12.06.1835
Сын: Зайцевъ Тихонъ Иванъ
Мать ребёнка: Зайцева Настасья
Рождение ребёнка
27.09.1836
Сын: Зайцовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Зайцева Настасья
Рождение ребёнка
01.12.1839
Сын: Зайцовъ Николай
Мать ребёнка: Зайцева Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Настасья