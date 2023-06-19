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Зайцовъ Родионъ

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1803

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Зайцевъ Артемий

Мать: Зайцова Ирина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Сын: Зайцовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Зайцева Настасья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Зайцева Настасья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.06.1835

Сын: Зайцевъ Тихонъ Иванъ

Мать ребёнка: Зайцева Настасья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1836

Сын: Зайцовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Зайцева Настасья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1839

Сын: Зайцовъ Николай

Мать ребёнка: Зайцева Настасья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Настасья