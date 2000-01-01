Пестова (Гусева(Головушкина)) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестова (Гусева(Головушкина)) Евдокия Павловна

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Место рождения

Селитьба

Дата рождения

26.02.1881

Дата смерти

28.03.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1881

Отец: Гусев Павел Михайлович

Мать: Гусева Дарья Андреевна

Селитьба
Бракосочетание
28.01.1900

Муж: Пестов Агафон Петрович

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
01.01.1901

Сын: Пестов Василий Агафонович

Отец ребёнка: Пестов Агафон Петрович

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестов Андрей Агафонович

Отец ребёнка: Пестов Агафон Петрович

Смерть
28.03.1963
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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