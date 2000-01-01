Пестова (Гусева(Головушкина)) Евдокия Павловна
Место рожденияСелитьба
Дата рождения26.02.1881
Дата смерти28.03.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1881
Отец: Гусев Павел Михайлович
Мать: Гусева Дарья Андреевна
Селитьба
Бракосочетание
28.01.1900
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
01.01.1901
Сын: Пестов Василий Агафонович
Отец ребёнка: Пестов Агафон Петрович
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пестов Агафон Петрович
Смерть
28.03.1963
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область