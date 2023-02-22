Гусева (Кукаева) Дарья Андреевна
Место рожденияc Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Дата рождения04.03.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1852
Отец: Кукаев Андрей Егорьев
Мать: Кукаева Марья Николаева
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Бракосочетание
22.01.1879
Рождение ребёнка
26.02.1881
Дочь: Пестова Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Гусев Павел Михайлович
Рождение ребёнка
15.08.1882
Дочь: Наталья Павловна
Отец ребёнка: Гусев Павел Михайлович
Рождение ребёнка
05.03.1885
Отец ребёнка: Гусев Павел Михайлович
Смерть
Неизвестно