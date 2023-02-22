Гусева (Кукаева) Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Кукаева) Дарья Андреевна

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Место рождения

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь

Дата рождения

04.03.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1852

Отец: Кукаев Андрей Егорьев

Мать: Кукаева Марья Николаева

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Бракосочетание
22.01.1879

Муж: Гусев Павел Михайлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.02.1881

Дочь: Пестова Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Гусев Павел Михайлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.08.1882

Дочь: Наталья Павловна

Отец ребёнка: Гусев Павел Михайлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.03.1885

Сын: Гусев Григорий Павлович

Отец ребёнка: Гусев Павел Михайлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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