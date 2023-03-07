Козырялова (Деулина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырялова (Деулина) Татьяна

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.01.1867

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1867

Отец: Деулинъ Степанъ

Мать: Деулина Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.02.1883

Муж: Козыряловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.12.1883

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Козыряловъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1891

Сын: Козыряловъ Михаилъ

Отец ребёнка: Козыряловъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1893

Сын: Козыряловъ Игнатий

Отец ребёнка: Козыряловъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1894

Сын: Козыряловъ Петръ

Отец ребёнка: Козыряловъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1898

Сын: Козыряловъ Иосифъ

Отец ребёнка: Козыряловъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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