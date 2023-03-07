Козырялова (Деулина) Татьяна
Место рождения
Дата рождения15.01.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1867
Отец: Деулинъ Степанъ
Мать: Деулина Пелагея
Бракосочетание
04.02.1883
Муж: Козыряловъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.12.1883
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Козыряловъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.02.1891
Сын: Козыряловъ Михаилъ
Отец ребёнка: Козыряловъ Иванъ
Рождение ребёнка
12.05.1893
Сын: Козыряловъ Игнатий
Отец ребёнка: Козыряловъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.06.1894
Сын: Козыряловъ Петръ
Отец ребёнка: Козыряловъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.09.1898
Сын: Козыряловъ Иосифъ
Отец ребёнка: Козыряловъ Иванъ