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Евдокимъ Ивановъ

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Место рождения

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1715

Дата смерти

1751

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Иванъ

Мать: не указана

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Петръ Евдокимовъ

Мать ребёнка: Федора Федорова

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Фекла Евдокимова

Мать ребёнка: Федора Федорова

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Ефимья Евдокимова

Мать ребёнка: Федора Федорова

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Мавра Евдокимова

Мать ребёнка: Федора Федорова

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Федорова

Смерть
1751
Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
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