Евдокимъ Ивановъ
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смерти1751
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Иванъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Петръ Евдокимовъ
Мать ребёнка: Федора Федорова
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Фекла Евдокимова
Мать ребёнка: Федора Федорова
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Ефимья Евдокимова
Мать ребёнка: Федора Федорова
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Мавра Евдокимова
Мать ребёнка: Федора Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Федорова
Смерть
1751