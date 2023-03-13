Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1695
Сын: Кононъ Ивановъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1715
Сын: Евдокимъ Ивановъ
Мать ребёнка: не указана
Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана