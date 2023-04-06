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Федора Федорова

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Место рождения

Сергеево, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1718

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеево, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Петръ Евдокимовъ

Отец ребёнка: Евдокимъ Ивановъ

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Фекла Евдокимова

Отец ребёнка: Евдокимъ Ивановъ

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Ефимья Евдокимова

Отец ребёнка: Евдокимъ Ивановъ

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Мавра Евдокимова

Отец ребёнка: Евдокимъ Ивановъ

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимъ Ивановъ

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