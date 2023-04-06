Федора Федорова
Место рождения
Дата рождения1718
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Петръ Евдокимовъ
Отец ребёнка: Евдокимъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Фекла Евдокимова
Отец ребёнка: Евдокимъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Ефимья Евдокимова
Отец ребёнка: Евдокимъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Мавра Евдокимова
Отец ребёнка: Евдокимъ Ивановъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдокимъ Ивановъ