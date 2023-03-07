Баканова (Лазарева) Александра
Место рождения
Дата рождения15.03.1846
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1846
Отец: Лазаревъ Иванъ
Мать: Лазарева Ульяна
Бракосочетание
10.02.1864
Муж: Бакановъ Никифоръ
Рождение ребёнка
17.06.1866
Сын: Бакановъ Иванъ
Отец ребёнка: Бакановъ Никифоръ
Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.01.1869
Дочь: Мамыкина Татьяна
Отец ребёнка: Бакановъ Никифоръ
Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.10.1875
Сын: Бакановъ Дмитрий
Отец ребёнка: Бакановъ Никифоръ