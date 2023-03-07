Баканова (Лазарева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаканова (Лазарева) Александра

Баканова (Лазарева) Александра

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.03.1846

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1846

Отец: Лазаревъ Иванъ

Мать: Лазарева Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.02.1864

Муж: Бакановъ Никифоръ

Рождение ребёнка
17.06.1866

Сын: Бакановъ Иванъ

Отец ребёнка: Бакановъ Никифоръ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.01.1869

Дочь: Мамыкина Татьяна

Отец ребёнка: Бакановъ Никифоръ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.10.1875

Сын: Бакановъ Дмитрий

Отец ребёнка: Бакановъ Никифоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close