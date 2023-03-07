Бакановъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения17.06.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1866
Отец: Бакановъ Никифоръ
Мать: Баканова Александра
Рождение ребёнка
25.06.1888
Дочь: Потешина Агриппина
Мать ребёнка: Баканова Гликерия Гаврилова
Рождение ребёнка
24.02.1891
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Баканова Гликерия Гаврилова
Рождение ребёнка
09.10.1894
Сын: Бакановъ Михаилъ
Мать ребёнка: Баканова Гликерия Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно