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Бакановъ Иванъ

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Место рождения

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

17.06.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1866

Отец: Бакановъ Никифоръ

Мать: Баканова Александра

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.06.1888

Дочь: Потешина Агриппина

Мать ребёнка: Баканова Гликерия Гаврилова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.02.1891

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Баканова Гликерия Гаврилова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.10.1894

Сын: Бакановъ Михаилъ

Мать ребёнка: Баканова Гликерия Гаврилова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баканова Гликерия Гаврилова

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