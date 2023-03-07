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Морозова Ольга (Александрова)

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.01.1861

Муж: Морозов Захарий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1861

Сын: Морозов Павел Захаров

Отец ребёнка: Морозов Захарий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1867

Дочь: Евдокия Захарова

Отец ребёнка: Морозов Захарий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1867

Дочь: Мария Захарова

Отец ребёнка: Морозов Захарий Васильев

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Дария Захарова

Отец ребёнка: Морозов Захарий Васильев

Рождение ребёнка
22.08.1873

Сын: Морозов Иван Захаров

Отец ребёнка: Морозов Захарий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.08.1875

Сын: Морозов Александр Захаров

Отец ребёнка: Морозов Захарий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.12.1877

Дочь: Анисия Захарова

Отец ребёнка: Морозов Захарий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.01.1880

Сын: Морозов Тимофей Захаров

Отец ребёнка: Морозов Захарий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.12.1882

Сын: Морозов Стефан Захаров

Отец ребёнка: Морозов Захарий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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