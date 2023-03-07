Морозова Ольга (Александрова)
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1861
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1861
Отец ребёнка: Морозов Захарий Васильев
Рождение ребёнка
До 1867
Дочь: Евдокия Захарова
Отец ребёнка: Морозов Захарий Васильев
Рождение ребёнка
До 1867
Дочь: Мария Захарова
Отец ребёнка: Морозов Захарий Васильев
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Дария Захарова
Отец ребёнка: Морозов Захарий Васильев
Рождение ребёнка
22.08.1873
Сын: Морозов Иван Захаров
Отец ребёнка: Морозов Захарий Васильев
Рождение ребёнка
29.08.1875
Сын: Морозов Александр Захаров
Отец ребёнка: Морозов Захарий Васильев
Рождение ребёнка
27.12.1877
Дочь: Анисия Захарова
Отец ребёнка: Морозов Захарий Васильев
Рождение ребёнка
24.01.1880
Отец ребёнка: Морозов Захарий Васильев
Рождение ребёнка
24.12.1882
Отец ребёнка: Морозов Захарий Васильев
Смерть
Неизвестно