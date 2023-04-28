Морозов Александр Захаров
Место рождения
Дата рождения29.08.1875
Дата смерти19.03.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1875
Бракосочетание
25.10.1898
Жена: Морозова Мария Яковлева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1899
Дочь: Мария Александрова
Мать ребёнка: Морозова Мария Яковлева
Бракосочетание
19.01.1903
Жена: Морозова Неонила Петрова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1903
Дочь: Параскева Александрова
Мать ребёнка: Морозова Неонила Петрова
Рождение ребёнка
26.02.1906
Дочь: Евдокия Александрова
Мать ребёнка: Морозова Неонила Петрова
Рождение ребёнка
24.05.1908
Сын: Морозов Иоанн Александров
Мать ребёнка: Морозова Неонила Петрова
Рождение ребёнка
26.12.1909
Сын: Морозов Василий Александров
Мать ребёнка: Морозова Неонила Петрова
Смерть
19.03.1912
Причина смерти: от чахотки