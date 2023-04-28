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Морозов Александр Захаров

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

29.08.1875

Дата смерти

19.03.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1875

Отец: Морозов Захарий Васильев

Мать: Морозова Ольга (Александрова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.10.1898

Жена: Морозова Мария Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1899

Дочь: Мария Александрова

Мать ребёнка: Морозова Мария Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.01.1903

Жена: Морозова Неонила Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1903

Дочь: Параскева Александрова

Мать ребёнка: Морозова Неонила Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.02.1906

Дочь: Евдокия Александрова

Мать ребёнка: Морозова Неонила Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.05.1908

Сын: Морозов Иоанн Александров

Мать ребёнка: Морозова Неонила Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.12.1909

Сын: Морозов Василий Александров

Мать ребёнка: Морозова Неонила Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
19.03.1912
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
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