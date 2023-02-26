Ксензова Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти10.06.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Устиния Павлова
Отец ребёнка: Павел Евтихиев
Рождение ребёнка
16.11.1871
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Ксензов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
01.05.1873
Отец ребёнка: Ксензов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Акилина Павлова
Отец ребёнка: Павел Евтихиев
Рождение ребёнка
01.08.1874
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Ксензов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
18.08.1877
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Ксензов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
01.06.1879
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Ксензов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
22.11.1880
Отец ребёнка: Ксензов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
14.11.1882
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Ксензов Иван Яковлев
Бракосочетание
09.11.1886
Муж: Павел Евтихиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Смерть
10.06.1914
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище