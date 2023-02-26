Ксензова Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсензова Анна Михайлова

Ксензова Анна Михайлова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

10.06.1914

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Устиния Павлова

Отец ребёнка: Павел Евтихиев

Рождение ребёнка
16.11.1871

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Ксензов Иван Яковлев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1873

Сын: Ксензов Николай Иванов

Отец ребёнка: Ксензов Иван Яковлев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Акилина Павлова

Отец ребёнка: Павел Евтихиев

Рождение ребёнка
01.08.1874

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Ксензов Иван Яковлев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.08.1877

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Ксензов Иван Яковлев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1879

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Ксензов Иван Яковлев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1880

Сын: Ксензов Михаил Иванов

Отец ребёнка: Ксензов Иван Яковлев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1882

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Ксензов Иван Яковлев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.11.1886

Муж: Павел Евтихиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Смерть
10.06.1914
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close