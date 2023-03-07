Павел Евтихиев
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти10.02.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Евтихий Ульянов
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Устиния Павлова
Мать ребёнка: Ксензова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Акилина Павлова
Мать ребёнка: Ксензова Анна Михайлова
Бракосочетание
09.11.1886
Жена: Ксензова Анна Михайлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Смерть
10.02.1894