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Павел Евтихиев

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Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1848

Дата смерти

10.02.1894

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Евтихий Ульянов

Мать: Анастасия (Наталия) Исидорова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Устиния Павлова

Мать ребёнка: Ксензова Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Акилина Павлова

Мать ребёнка: Ксензова Анна Михайлова

Бракосочетание
09.11.1886

Жена: Ксензова Анна Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Смерть
10.02.1894
Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
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