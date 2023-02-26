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Феврония Максимова

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Место рождения

д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: Ксензов Максим Матвеев

Мать: ?

д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.01.1821

Муж: Никифор Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.12.1830

Сын: Василий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Никитин

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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