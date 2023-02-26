Феврония Максимова
Место рожденияд.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806
Отец: Ксензов Максим Матвеев
Мать: ?
д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.01.1821
Муж: Никифор Никитин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.12.1830
Сын: Василий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Никитин
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно