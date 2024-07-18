Luisa
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Muehlberger Heinrich Jacob
Рождение ребёнка
18.10.1856
Отец ребёнка: Muehlberger Heinrich Jacob
Рождение ребёнка
18.11.1868
Отец ребёнка: Muehlberger Heinrich Jacob
Рождение ребёнка
11.12.1870
Сын: Muehlberger Heinrich Гейнрих
Отец ребёнка: Muehlberger Heinrich Jacob
Рождение ребёнка
1874
Сын: Muehlberger Heinrich Jacob
Отец ребёнка: Muehlberger Heinrich Jacob
Солянка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.03.1876
Сын: Muehlberger Конрад Генрихович
Отец ребёнка: Muehlberger Heinrich Jacob
Гримм | (Сейчас п. Каменский Красноармейского района Саратовской области.) | | Лесной Карамыш (Гримм), немецкая колония Камышинского уезда, Сосновской волости, Саратовской губернии (до октября ... Показать все