Luisa — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Luisa

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Muehlberger Georg Peter

Отец ребёнка: Muehlberger Heinrich Jacob

Рождение ребёнка
18.10.1856

Сын: Muehlberger Georg Jacob

Отец ребёнка: Muehlberger Heinrich Jacob

Каменский, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.11.1868

Сын: Muehlberger Johann Adam

Отец ребёнка: Muehlberger Heinrich Jacob

Каменский, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
11.12.1870

Сын: Muehlberger Heinrich Гейнрих

Отец ребёнка: Muehlberger Heinrich Jacob

Каменский, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Muehlberger Heinrich Jacob

Отец ребёнка: Muehlberger Heinrich Jacob

Солянка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.03.1876

Сын: Muehlberger Конрад Генрихович

Отец ребёнка: Muehlberger Heinrich Jacob

Гримм | (Сейчас п. Каменский Красноармейского района Саратовской области.) | | Лесной Карамыш (Гримм), немецкая колония Камышинского уезда, Сосновской волости, Саратовской губернии (до октября ... Показать все

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