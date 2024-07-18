Muehlberger Heinrich Jacob — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Muehlberger Heinrich Jacob

Место рождения

Каменский, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

1884

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Muehlberger Johannes

Мать: Anna Elisabeth

Каменский, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Muehlberger Georg Peter

Мать ребёнка: Luisa

Рождение ребёнка
18.10.1856

Сын: Muehlberger Georg Jacob

Мать ребёнка: Luisa

Каменский, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.11.1868

Сын: Muehlberger Johann Adam

Мать ребёнка: Luisa

Каменский, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
11.12.1870

Сын: Muehlberger Heinrich Гейнрих

Мать ребёнка: Luisa

Каменский, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Muehlberger Heinrich Jacob

Мать ребёнка: Luisa

Солянка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.03.1876

Сын: Muehlberger Конрад Генрихович

Мать ребёнка: Luisa

Гримм | (Сейчас п. Каменский Красноармейского района Саратовской области.) | | Лесной Карамыш (Гримм), немецкая колония Камышинского уезда, Сосновской волости, Саратовской губернии (до октября ... Показать все
Смерть
1884

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