Шурпатов Никита Никитьевич 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШурпатов Никита Никитьевич

Шурпатов Никита Никитьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Шурпатов Никита Парфенович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шурпатова Анна Борисовна

Рождение ребёнка
30.12.1905

Сын: Шурпатов Сергей Никитьевич

Мать ребёнка: Шурпатова Анна Борисовна

Ново-Внуково, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Шурпатова дочь

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Шурпатова дочь

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.