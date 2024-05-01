Шурпатов Никита Никитьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Шурпатов Никита Парфенович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шурпатова Анна Борисовна
Рождение ребёнка
30.12.1905
Сын: Шурпатов Сергей Никитьевич
Мать ребёнка: Шурпатова Анна Борисовна
Ново-Внуково, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Шурпатова дочь
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Шурпатова дочь
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно