Шурпатов Никита Парфенович
Место рожденияВнуково, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Внуково, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1869
Сын: Шурпатов Михаил Никитьевич
Мать ребёнка: не указана
Внуково, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1874
Сын: Шурпатов Никита Никитьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно