Шурпатов Никита Парфенович 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шурпатов Никита Парфенович

Место рождения

Внуково, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Шурпатов Парфен Осиповович

Мать: Шурпатова Акинья Ивановна

Внуково, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Шурпатов Михаил Никитьевич

Мать ребёнка: не указана

Внуково, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Шурпатов Никита Никитьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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