Шебордаева Татьяна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824 или 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1824 или 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бросалин Иван Деевич
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Тихонова (Брасалина) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Бросалин Иван Деевич
Рождение ребёнка
15.06.1852
Дочь: Бросалина (Бросалина) Ефросиния Ивановна
Отец ребёнка: Бросалин Иван Деевич
Рождение ребёнка
15.01.1854
Дочь: Чувичкина (Бросалина) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Бросалин Иван Деевич
Рождение ребёнка
10.03.1857
Сын: Брасалин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Бросалин Иван Деевич
Бракосочетание
22.07.1857
Второй брак для уволенного солдата по бессрочному билету Никифора Савельевича Хапова и Татьяны Кузьминичны Брасалиной.
Рождение ребёнка
23.07.1859
Дочь: Абажганкина (Кормашева) Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Хапов (Кармашев) Никифор Савельевич
Рождение ребёнка
25.03.1863
Дочь: Кормашева (Кормашева) Матрона Никифоровна
Отец ребёнка: Хапов (Кармашев) Никифор Савельевич
Рождение ребёнка
28.11.1864
Сын: Хапов Николай Никифорович
Отец ребёнка: Хапов (Кармашев) Никифор Савельевич
Бракосочетание
20.05.1866
Рождение ребёнка
28.04.1868
Отец ребёнка: Шебордаев Даниил Федорович
Смерть
Неизвестно