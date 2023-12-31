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Шебордаева Татьяна Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824 или 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 или 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бросалин Иван Деевич

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Тихонова (Брасалина) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Бросалин Иван Деевич

Рождение ребёнка
15.06.1852

Дочь: Бросалина (Бросалина) Ефросиния Ивановна

Отец ребёнка: Бросалин Иван Деевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.01.1854

Дочь: Чувичкина (Бросалина) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Бросалин Иван Деевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.03.1857

Сын: Брасалин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Бросалин Иван Деевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
22.07.1857

Муж: Хапов (Кармашев) Никифор Савельевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для уволенного солдата по бессрочному билету Никифора Савельевича Хапова и Татьяны Кузьминичны Брасалиной.
Рождение ребёнка
23.07.1859

Дочь: Абажганкина (Кормашева) Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Хапов (Кармашев) Никифор Савельевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.03.1863

Дочь: Кормашева (Кормашева) Матрона Никифоровна

Отец ребёнка: Хапов (Кармашев) Никифор Савельевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.11.1864

Сын: Хапов Николай Никифорович

Отец ребёнка: Хапов (Кармашев) Никифор Савельевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
20.05.1866

Муж: Шебордаев Даниил Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.04.1868

Сын: Шебордаев Иван Данилович

Отец ребёнка: Шебордаев Даниил Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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