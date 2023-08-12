Бросалин Иван Деевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Тихонова (Брасалина) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Шебордаева Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
15.06.1852
Дочь: Бросалина (Бросалина) Ефросиния Ивановна
Мать ребёнка: Шебордаева Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
15.01.1854
Дочь: Чувичкина (Бросалина) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Шебордаева Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
10.03.1857
Сын: Брасалин Алексей Иванович
Мать ребёнка: Шебордаева Татьяна Кузьминична
Смерть
Неизвестно