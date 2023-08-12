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Бросалин Иван Деевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шебордаева Татьяна Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Тихонова (Брасалина) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Шебордаева Татьяна Кузьминична

Рождение ребёнка
15.06.1852

Дочь: Бросалина (Бросалина) Ефросиния Ивановна

Мать ребёнка: Шебордаева Татьяна Кузьминична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.01.1854

Дочь: Чувичкина (Бросалина) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Шебордаева Татьяна Кузьминична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.03.1857

Сын: Брасалин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Шебордаева Татьяна Кузьминична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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