Шебордаев Даниил Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Шебордаев Федор Яковлевич
Мать: Шебордаева Евдокия
Рождение ребёнка
18.07.1853
Дочь: Шебордаева Анна Даниловна
Мать ребёнка: Шебордаева Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
13.02.1856
Сын: Шебордаев Алексей Данилович
Мать ребёнка: Шебордаева Варвара Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно