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Шебордаев Даниил Федорович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Шебордаев Федор Яковлевич

Мать: Шебордаева Евдокия

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.07.1853

Дочь: Шебордаева Анна Даниловна

Мать ребёнка: Шебордаева Варвара Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.02.1856

Сын: Шебордаев Алексей Данилович

Мать ребёнка: Шебордаева Варвара Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шебордаева Варвара Васильевна

Смерть
Неизвестно