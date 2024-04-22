Горянская (Войняк) Мария Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горянская (Войняк) Мария Евсеевна

Место рождения

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Войняк Евсей Николаевич

Мать: Войняк Пелагия Захарьевна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Бракосочетание
27.09.1887 ст.

Муж: Горянский Карп Степанович

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1889 ст.

Дочь: Горянская Анна Карповна

Отец ребёнка: Горянский Карп Степанович

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
08.08.1904 ст.

Сын: Горянский Иван Карпович

Отец ребёнка: Горянский Карп Степанович

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Смерть
Неизвестно
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