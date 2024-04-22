Горянская (Войняк) Мария Евсеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: Войняк Евсей Николаевич
Бракосочетание
27.09.1887 ст.
Рождение ребёнка
25.06.1889 ст.
Дочь: Горянская Анна Карповна
Отец ребёнка: Горянский Карп Степанович
Рождение ребёнка
08.08.1904 ст.
Отец ребёнка: Горянский Карп Степанович
Смерть
Неизвестно