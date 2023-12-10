Войняк Пелагия Захарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войняк Пелагия Захарьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

03.01.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Войняк Агафия Евсеевна

Отец ребёнка: Войняк Евсей Николаевич

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Войняк Иван Евсеевич

Отец ребёнка: Войняк Евсей Николаевич

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Горянская Мария Евсеевна

Отец ребёнка: Войняк Евсей Николаевич

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Кучерявая Марфа Евсеевна

Отец ребёнка: Войняк Евсей Николаевич

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Войняк Василий Евсеевич

Отец ребёнка: Войняк Евсей Николаевич

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Войняк Николай Евсеевич

Отец ребёнка: Войняк Евсей Николаевич

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войняк Евсей Николаевич

Смерть
03.01.1896 ст.
Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
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