Войняк Пелагия Захарьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смерти03.01.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Войняк Агафия Евсеевна
Отец ребёнка: Войняк Евсей Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Войняк Иван Евсеевич
Отец ребёнка: Войняк Евсей Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Горянская Мария Евсеевна
Отец ребёнка: Войняк Евсей Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Кучерявая Марфа Евсеевна
Отец ребёнка: Войняк Евсей Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1872
Отец ребёнка: Войняк Евсей Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1873
Отец ребёнка: Войняк Евсей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.1896 ст.