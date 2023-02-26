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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Демид Кодратов
Отец ребёнка: Чепелкин Кодратий Евдокимов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1777
Сын: Никита Кодратов
Отец ребёнка: Чепелкин Кодратий Евдокимов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Чепелкин Кодратий Евдокимов
Рождение ребёнка
До 1782
Сын: Сафроний Кодратов
Отец ребёнка: Чепелкин Кодратий Евдокимов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.