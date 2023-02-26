Демид Кодратов
Место рожденияд.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1774
Дата смерти24.03.1808
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
1774
Отец: Чепелкин Кодратий Евдокимов
Мать: ?
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1793
Дочь: Евдокия Демидова
Мать ребёнка: Зиновия Васильева
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1795
Дочь: Ксения ст
Мать ребёнка: Зиновия Васильева
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1797
Сын: Парфений Демидов
Мать ребёнка: Зиновия Васильева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1799
Дочь: Анна Демидова
Мать ребёнка: Зиновия Васильева
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.05.1800
Сын: Федосий Демидов
Мать ребёнка: Зиновия Васильева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1803
Дочь: Ксения Демидова
Мать ребёнка: Зиновия Васильева
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805
Сын: Исай Демидов
Мать ребёнка: Зиновия Васильева
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.03.1808
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от горячки