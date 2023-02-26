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Демид Кодратов

Место рождения

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1774

Дата смерти

24.03.1808

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Чепелкин Кодратий Евдокимов

Мать: ?

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1793

Дочь: Евдокия Демидова

Мать ребёнка: Зиновия Васильева

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1795

Дочь: Ксения ст

Мать ребёнка: Зиновия Васильева

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1797

Сын: Парфений Демидов

Мать ребёнка: Зиновия Васильева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1799

Дочь: Анна Демидова

Мать ребёнка: Зиновия Васильева

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.05.1800

Сын: Федосий Демидов

Мать ребёнка: Зиновия Васильева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1803

Дочь: Ксения Демидова

Мать ребёнка: Зиновия Васильева

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805

Сын: Исай Демидов

Мать ребёнка: Зиновия Васильева

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.03.1808
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от горячки
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