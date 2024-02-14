Диянов Исмаил R-M198
Место рожденияд.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Дата рождения1897
Дата смерти1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Галлямов Абдулдиянъ R-M198
Мать: Рабия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Abdul Dejan Рафек
Мать ребёнка: Abdul Dejan (Муса Кызы) Зулейха
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Диянов) Саадять
Мать ребёнка: Abdul Dejan (Муса Кызы) Зулейха
Рождение ребёнка
1921
Дочь: (Диянова) Хасяна
Мать ребёнка: Abdul Dejan (Муса Кызы) Зулейха
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Husainova (Диянова) Сания
Мать ребёнка: Abdul Dejan (Муса Кызы) Зулейха
Рождение ребёнка
14.04.1934
Сын: Abdul Dejan Рашит
Мать ребёнка: Abdul Dejan (Муса Кызы) Зулейха
Смерть
1971