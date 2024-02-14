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Диянов Исмаил R-M198

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

1897

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Галлямов Абдулдиянъ R-M198

Мать: Рабия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Abdul Dejan Рафек

Мать ребёнка: Abdul Dejan (Муса Кызы) Зулейха

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Abdul Dejan (Муса Кызы) Зулейха

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Диянов) Саадять

Мать ребёнка: Abdul Dejan (Муса Кызы) Зулейха

Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Диянова) Хасяна

Мать ребёнка: Abdul Dejan (Муса Кызы) Зулейха

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Husainova (Диянова) Сания

Мать ребёнка: Abdul Dejan (Муса Кызы) Зулейха

Рождение ребёнка
14.04.1934

Сын: Abdul Dejan Рашит

Мать ребёнка: Abdul Dejan (Муса Кызы) Зулейха

Смерть
1971

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