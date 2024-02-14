Abdul Dejan (Муса Кызы) Зулейха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Abdul Dejan (Муса Кызы) Зулейха

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

1901

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Abdul Dejan Рафек

Отец ребёнка: Диянов Исмаил R-M198

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Диянов Исмаил R-M198

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Диянов) Саадять

Отец ребёнка: Диянов Исмаил R-M198

Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Диянова) Хасяна

Отец ребёнка: Диянов Исмаил R-M198

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Husainova (Диянова) Сания

Отец ребёнка: Диянов Исмаил R-M198

Рождение ребёнка
14.04.1934

Сын: Abdul Dejan Рашит

Отец ребёнка: Диянов Исмаил R-M198

Смерть
1959

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