Abdul Dejan (Муса Кызы) Зулейха
Место рожденияд.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Дата рождения1901
Дата смерти1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Abdul Dejan Рафек
Отец ребёнка: Диянов Исмаил R-M198
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Диянов Исмаил R-M198
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Диянов) Саадять
Отец ребёнка: Диянов Исмаил R-M198
Рождение ребёнка
1921
Дочь: (Диянова) Хасяна
Отец ребёнка: Диянов Исмаил R-M198
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Husainova (Диянова) Сания
Отец ребёнка: Диянов Исмаил R-M198
Рождение ребёнка
14.04.1934
Сын: Abdul Dejan Рашит
Отец ребёнка: Диянов Исмаил R-M198
Смерть
1959