Рабия
Место рожденияЧембилей
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Abdul Dejan) Шамсеруй
Отец ребёнка: Галлямов Абдулдиянъ R-M198
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Сын: Abdul Dejan Hudaybirde R-M198
Отец ребёнка: Галлямов Абдулдиянъ R-M198
Рождение ребёнка
24.01.1888
Дочь: Samarhan, Nisametdin (Абдул Диан) Фатима
Отец ребёнка: Галлямов Абдулдиянъ R-M198
Рождение ребёнка
1894
Сын: Диянов Зубяир
Отец ребёнка: Галлямов Абдулдиянъ R-M198
Рождение ребёнка
1897
Сын: Диянов Исмаил R-M198
Отец ребёнка: Галлямов Абдулдиянъ R-M198
Рождение ребёнка
1904
Сын: Диянов Сафа
Отец ребёнка: Галлямов Абдулдиянъ R-M198
Смерть
Неизвестно