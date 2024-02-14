Рабия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рабия

Место рождения

Чембилей

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Abdul Dejan) Шамсеруй

Отец ребёнка: Галлямов Абдулдиянъ R-M198

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галлямов Абдулдиянъ R-M198

Рождение ребёнка
1883

Сын: Abdul Dejan Hudaybirde R-M198

Отец ребёнка: Галлямов Абдулдиянъ R-M198

Рождение ребёнка
24.01.1888

Дочь: Samarhan, Nisametdin (Абдул Диан) Фатима

Отец ребёнка: Галлямов Абдулдиянъ R-M198

Рождение ребёнка
1894

Сын: Диянов Зубяир

Отец ребёнка: Галлямов Абдулдиянъ R-M198

Рождение ребёнка
1897

Сын: Диянов Исмаил R-M198

Отец ребёнка: Галлямов Абдулдиянъ R-M198

Рождение ребёнка
1904

Сын: Диянов Сафа

Отец ребёнка: Галлямов Абдулдиянъ R-M198

Смерть
Неизвестно

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